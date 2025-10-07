Житель Башкирии отправился в зону СВО после службы в армии

Артур, которому оставалось совсем немного до окончания срочной службы, принял решение остаться в армии. Этот опыт помог ему понять, что защита Родины — это настоящая честь, и каждый мужчина должен быть к этому готов. В сентябре 2025 года он подписал контракт с Минобороны РФ. 

Как сообщила в своих социальных сетях глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова, в зону специальной военной операции Артура проводили родные и друзья. Его мама, Ирина Вервельская, отметила, что сын принял важное решение, как настоящий мужчина.

Отговаривать его — пустое занятие. Плакали, не спали, но у нас так принято в семье, если мужчина принял важное решение, то это твёрдо. Артур — в нашей большой семье первый приемный ребенок. Именно с него начала расти наша огромная семья. Добрый, отзывчивый, рукастый, его все дети очень любят. Мы очень ждем его возвращения, как и всех воинов из нашей семьи.

Ирина Вервельская, мама участника СВО

В семье Вервельских уже семь мужчин находятся «за ленточкой»: глава семьи, три сына и три зятя. Все они активно помогают фронту, собирая гуманитарную помощь.

Артур — пример для нас всех. Его поступок вызывает гордость за молодежь и земляков, которые каждый день сражаются за Родину. Мы гордимся вами и молимся за каждого.

Анна Карабанова, глава администрации Благовещенского района

