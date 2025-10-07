Житель Башкирии отправился в зону СВО после службы в армии

Отговаривать его — пустое занятие. Плакали, не спали, но у нас так принято в семье, если мужчина принял важное решение, то это твёрдо. Артур — в нашей большой семье первый приемный ребенок. Именно с него начала расти наша огромная семья. Добрый, отзывчивый, рукастый, его все дети очень любят. Мы очень ждем его возвращения, как и всех воинов из нашей семьи.

Ирина Вервельская, мама участника СВО