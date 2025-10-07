Башкирия – лидер по количеству квот по программе «Земский работник культуры»

Об этом говорили на заседании правительства республики. В этом году 44 работника культуры получат единовременную компенсацию в размере 1 млн рублей – это самая большая квота в России.

Участниками программы стали те, кто переезжает в сельскую местность. Кроме того, право на выплату имеют выпускники профильных СПО и вузов, вернувшиеся на работу на малую родину. Именно таких участников федеральной программы в республике 20 человек – это выпускники Октябрьского и Салаватского музыкальных колледжей, Уфимского училища искусств, Башкирского республиканского и Сибайского колледжей культуры и искусства.