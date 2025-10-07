В Уфе почтили память известного скрипача и дирижера Рустэма Сулейманова

Вечер, посвященный музыканту, провели в зале имени Федора Шаляпина. В концерте академической музыки приняли участие солисты и артисты Башоперы, Башгосфилармонии, преподаватели и выпускники Уфимского института искусств, а также исполнители, коллеги и друзья музыканта из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Перми. Для каждого из них безвременный и скоропостижный уход Рустэма Сулейманова стал невосполнимой утратой.