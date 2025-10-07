В Уфе почтили память известного скрипача и дирижера Рустэма Сулейманова

Вечер, посвященный музыканту, провели в зале имени Федора Шаляпина. В концерте академической музыки приняли участие солисты и артисты Башоперы, Башгосфилармонии, преподаватели и выпускники Уфимского института искусств, а также исполнители, коллеги и друзья музыканта из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Перми. Для каждого из них безвременный и скоропостижный уход Рустэма Сулейманова стал невосполнимой утратой.
В истории исполнительского искусства Башкортостана Рустэм Сулейманов оставил яркий след. В 2009 году он возглавил симфонический оркестр Башкирского театра оперы и балета, а с 2012 по 2014 был художественным руководителем и главным дирижёром Национального симфонического оркестра республики. Похоронили музыканта рядом с родителями, в Баймакском районе.