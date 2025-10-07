Малышка из Башкирии покоряет соцсети своими знаниями

В пять месяцев произнесла первое слово, а в год и два уже знала названия сотен стран. Еве Лифановой нет и двух лет, но своими познаниями она уже успела удивить взрослых по всей стране. А ролики с ее участием, которые выкладывает мама в своих соцсетях, набирают миллионы просмотров.

Видео, которое разлетелось по соцсетям и набрало свыше 4 миллионов просмотров. Малышка Ева из Уфимского района без сомнения называет флаги разных стран. А вот этим роликом она смогла удивить даже взрослых. Это не принудительное обучение. Всё проходит в игровой форме — с книжками и игрушками, которые малышка сама с энтузиазмом носит маме.

В свои 1 год и 10 месяцев Ева Лифанова составляет целые предложения. Она не просто различает большинство растений, животных, а описывает их, обращая внимания на характерные детали.

Еще до рождения дочки супруги решили отказаться от телевизора в пользу чтения и рассуждений, а гаджеты заменили изучением нот и экспериментами. Так, пятимесячная Ева произнесла первое слово, к году уже составляла словосочетания.

Педагогического образования у Екатерины нет — они с супругом Игорем ведут гостиничный бизнес. К воспитанию подошли интуитивно, сочетая популярные методики развития детей.