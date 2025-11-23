Студенты-медики из Башкирии поделились мнениями о введении наставничества

Выпускников-медиков
обяжут отрабатывать бюджетные места. Речь об ординатуре, где учиться будут по
целевому направлению, а новоиспеченные выпускники должны будут трудиться до
трех лет в государственных медучреждениях под руководством наставника. Новый
закон подписал Владимир Путин, он вступит в силу 1 марта следующего года. Чем
обернётся реформа для молодых специалистов и коснется ли она нынешних студентов?
11-классник Максим
Сухарев штудирует тесты по химии не для галочки, а осознанно – для поступления
в университет и осуществления своей мечты. Учится в профильном классе БГМУ и со
школьной скамьи углубленно изучает генетику, микробиологию и медицинскую этику.
Хочет стать врачом. Не пугают и поправки в законе, по которым будет обязательна
отработка в госучреждениях после окончания обучения.
Я
слышал об этом законопроекте. Да, мне кажется, я готов, потому что профессия
врача – это призвание. Но в то же время я и не могу игнорировать, что на
кого-то это производит отрицательное влияние. Я учусь в медицинском классе, и
довольно немалое количество человек, кто хотел идти работать врачом, они
выбрали уже для себя другие профессии. Я точно уверен, что хочу стать врачом.
А, скажем так, способ уже, наверное, не сильно играет роль.Максим Сухарев, ученик 11 класса лицея №106 «Содружество» им. Л.М. Павличенко
Суть в том, что в
России изменится система подготовки врачей, чтобы решить вопрос дефицита
кадров. Как отметили в Госдуме, ежегодно больше трети выпускников
медуниверситетов и порядка 40% выпускников программ СПО не идут работать в
государственную систему здравоохранения. Таким образом, одним из решений
проблемы может стать принятие нового законопроекта. Отныне 70% мест в
медицинских вузах планируют отдать под целевую квоту, а остальные 30 оставят
бюджетникам.
Данный
федеральный закон отвечает на очень острый вызов. Сегодня у нас в стране
большая нехватка именно в сфере медицины. Более 20 тысяч врачей, более 60 тысяч
среднего медицинского персонала. В медицине у нас происходит переоснащение,
поставляется новое оборудование, идет строительство новых клиник. Поэтому мы долго
смотрели, какой должна быть модель выбора для того, чтобы, с одной стороны,
сохранить медицинские кадры в отрасли, с другой стороны, чтобы у выпускников
была свобода выбора.Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России
Она была и есть. Только
теперь предполагает исполнение обязательств. С весны все бюджетные места в
ординатуре – на следующей ступени образования после института – станут
целевыми. То есть студент-ординатор должен будет заключить договор с конкретной
клиникой, которая работает в системе обязательного медицинского страхования.
Войдут ли сюда частные, станет известно после доработки вопроса федеральным
Минздравом. Мнения на счет этого пункта в законе среди студентов и выпускников
разнятся.
Мы
этот закон слышали, удивились ему, но я думаю, что я за этот закон. Потому что
я сам являюсь целевиком с 22-й больницы г. Уфы. Когда я закончу ординатуру, мне
не нужно искать место работы. Я уверен, что я буду трудоустроен. Именно здесь.Роберт Шарипов, врач-стажёр, ординатор 2 года кафедры анестезиологии и реаниматологии БГМУ
Я
считаю, что достаточно спорное решение, потому что учеба в медицинском – это в
целом такой долгий и тяжелый путь. Учеба у нас достаточно сложная. И те, кто
учится на бюджетной основе, это хорошо, ладно, если они будут отрабатывать, так
как учебу им оплачивает государство. Но те, кто учится на коммерческой основе,
потом ехать в район – это, я считаю, не очень.Дамин Усманов, студент 2 курса педиатрического факультета БГМУ
Как
староста курса я могу сказать, что на нашем курсе большая часть студентов и так
обучается по целевым направлениям. Хорошо, я считаю, что в медицине самое
главное – найти правильного учителя, который будет вести в своей специальности
тебя на протяжении дальнейшего обучения.Тагир Низамутдинов, студент 5 курса лечебного факультета БГМУ
Как раз об этом – еще
одно нововведение: для молодых врачей, впервые получивших диплом, введут
наставничество. Не больше трех лет. Это не отработка и не практика, а
полноценная работа с зарплатой, но под присмотром и с помощью более опытного
коллеги. На какие специальности она распространится, станет известно позже.
До
пятого курса я проходил обучение на коммерческой основе. Сейчас уже обучаюсь на
бюджетной основе. Меня это никак не напугало, не насторожило. Я очень буду рад
набираться опыта у более компетентных специалистов, как закроется вопрос с
кадрами. И для студентов это будет очень большой плюс, так как появится
протопленная дорожка.Билал Нафиков, студент 5 курса медико-профилактического факультета БГМУ
Отношусь
спорно, потому что этот закон меня ещё не касается. С другой стороны, можно
понять и государство. Я бы не хотел работать три года педиатром, тем более с
наставником. Получается, если ты работаешь с наставником, у тебя будет зарплата
меньше, ну как стажер же, получается, три года будешь работать. Я хочу в другую
специальность уйти в ординатуру, и после ординатуры сам был бы не против
отработать эти три года в своем Баймакском районе.Салават Хуснутдинов, студент 2 курса педиатрического факультета БГМУ
Это
также поможет познакомиться с коллективом заранее. Мы все живем в обществе,
коллективы бывают разные. Возможно, поможет выбрать заранее наставника, выбрать
его из всех предложенных, из всех возможных. То есть это поможет мне выбрать
дальнейший путь мой.Диана Хлопунова, ординатор 2 года БГМУ
Целевик, который не
захочет работать по договору, или организация, нарушившая его, должны будут не
только компенсировать полную стоимость обучения, но и выплатить штраф – ту же
стоимость обучения, но уже в двойном размере. А если молодой врач откажется от
наставничества в госклинике, ему придется заново каждые 5 лет проходить
первичную аккредитацию.
По
законодательству после окончания специалитета, после окончания ординатуры, чтобы
приступить к медицинской деятельности, выпускник должен пройти аккредитацию,
первичную аккредитацию. Первичную аккредитацию, если это специалитет, и
первичную специализированную аккредитацию, если это ординатура. После этого он
уже может работать самостоятельно. То есть аккредитация проводится каждые 5
лет. Если период наставничества у выпускника был, то это будет периодическая
аккредитация. Если же периода наставничества не было, это будет первичная
аккредитация.Вероника Изосимова, проректор по учебной работе БГМУ, кандидат медицинских наук, доцент
По результатам приемной
кампании прошлого года БГМУ занял первое место в России по числу заключенных
целевых договоров. Это более 1200 человек. А доля выпускников, которые не
учатся и не работают по специальности, не превышает 10%. В Башкортостане, по
данным Минздрава республики, не хватает почти 1300 врачей. И для регионов, где
кадровый голод ощущается особенно остро, эти нововведения – шанс его устранить,
отметили в Госдуме. Впрочем, эффективность можно будет оценить, когда
сегодняшние школьники выпустятся и станут практикующими врачами.