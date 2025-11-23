Студенты-медики из Башкирии поделились мнениями о введении наставничества

Выпускников-медиков обяжут отрабатывать бюджетные места. Речь об ординатуре, где учиться будут по целевому направлению, а новоиспеченные выпускники должны будут трудиться до трех лет в государственных медучреждениях под руководством наставника. Новый закон подписал Владимир Путин, он вступит в силу 1 марта следующего года. Чем обернётся реформа для молодых специалистов и коснется ли она нынешних студентов?

11-классник Максим Сухарев штудирует тесты по химии не для галочки, а осознанно – для поступления в университет и осуществления своей мечты. Учится в профильном классе БГМУ и со школьной скамьи углубленно изучает генетику, микробиологию и медицинскую этику. Хочет стать врачом. Не пугают и поправки в законе, по которым будет обязательна отработка в госучреждениях после окончания обучения.

Я слышал об этом законопроекте. Да, мне кажется, я готов, потому что профессия врача – это призвание. Но в то же время я и не могу игнорировать, что на кого-то это производит отрицательное влияние. Я учусь в медицинском классе, и довольно немалое количество человек, кто хотел идти работать врачом, они выбрали уже для себя другие профессии. Я точно уверен, что хочу стать врачом. А, скажем так, способ уже, наверное, не сильно играет роль. Максим Сухарев, ученик 11 класса лицея №106 «Содружество» им. Л.М. Павличенко

Суть в том, что в России изменится система подготовки врачей, чтобы решить вопрос дефицита кадров. Как отметили в Госдуме, ежегодно больше трети выпускников медуниверситетов и порядка 40% выпускников программ СПО не идут работать в государственную систему здравоохранения. Таким образом, одним из решений проблемы может стать принятие нового законопроекта. Отныне 70% мест в медицинских вузах планируют отдать под целевую квоту, а остальные 30 оставят бюджетникам.

Данный федеральный закон отвечает на очень острый вызов. Сегодня у нас в стране большая нехватка именно в сфере медицины. Более 20 тысяч врачей, более 60 тысяч среднего медицинского персонала. В медицине у нас происходит переоснащение, поставляется новое оборудование, идет строительство новых клиник. Поэтому мы долго смотрели, какой должна быть модель выбора для того, чтобы, с одной стороны, сохранить медицинские кадры в отрасли, с другой стороны, чтобы у выпускников была свобода выбора. Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России

Она была и есть. Только теперь предполагает исполнение обязательств. С весны все бюджетные места в ординатуре – на следующей ступени образования после института – станут целевыми. То есть студент-ординатор должен будет заключить договор с конкретной клиникой, которая работает в системе обязательного медицинского страхования. Войдут ли сюда частные, станет известно после доработки вопроса федеральным Минздравом. Мнения на счет этого пункта в законе среди студентов и выпускников разнятся.

Мы этот закон слышали, удивились ему, но я думаю, что я за этот закон. Потому что я сам являюсь целевиком с 22-й больницы г. Уфы. Когда я закончу ординатуру, мне не нужно искать место работы. Я уверен, что я буду трудоустроен. Именно здесь. Роберт Шарипов, врач-стажёр, ординатор 2 года кафедры анестезиологии и реаниматологии БГМУ

Я считаю, что достаточно спорное решение, потому что учеба в медицинском – это в целом такой долгий и тяжелый путь. Учеба у нас достаточно сложная. И те, кто учится на бюджетной основе, это хорошо, ладно, если они будут отрабатывать, так как учебу им оплачивает государство. Но те, кто учится на коммерческой основе, потом ехать в район – это, я считаю, не очень. Дамин Усманов, студент 2 курса педиатрического факультета БГМУ

Как староста курса я могу сказать, что на нашем курсе большая часть студентов и так обучается по целевым направлениям. Хорошо, я считаю, что в медицине самое главное – найти правильного учителя, который будет вести в своей специальности тебя на протяжении дальнейшего обучения. Тагир Низамутдинов, студент 5 курса лечебного факультета БГМУ

Как раз об этом – еще одно нововведение: для молодых врачей, впервые получивших диплом, введут наставничество. Не больше трех лет. Это не отработка и не практика, а полноценная работа с зарплатой, но под присмотром и с помощью более опытного коллеги. На какие специальности она распространится, станет известно позже.

До пятого курса я проходил обучение на коммерческой основе. Сейчас уже обучаюсь на бюджетной основе. Меня это никак не напугало, не насторожило. Я очень буду рад набираться опыта у более компетентных специалистов, как закроется вопрос с кадрами. И для студентов это будет очень большой плюс, так как появится протопленная дорожка. Билал Нафиков, студент 5 курса медико-профилактического факультета БГМУ

Отношусь спорно, потому что этот закон меня ещё не касается. С другой стороны, можно понять и государство. Я бы не хотел работать три года педиатром, тем более с наставником. Получается, если ты работаешь с наставником, у тебя будет зарплата меньше, ну как стажер же, получается, три года будешь работать. Я хочу в другую специальность уйти в ординатуру, и после ординатуры сам был бы не против отработать эти три года в своем Баймакском районе. Салават Хуснутдинов, студент 2 курса педиатрического факультета БГМУ

Это также поможет познакомиться с коллективом заранее. Мы все живем в обществе, коллективы бывают разные. Возможно, поможет выбрать заранее наставника, выбрать его из всех предложенных, из всех возможных. То есть это поможет мне выбрать дальнейший путь мой. Диана Хлопунова, ординатор 2 года БГМУ

Целевик, который не захочет работать по договору, или организация, нарушившая его, должны будут не только компенсировать полную стоимость обучения, но и выплатить штраф – ту же стоимость обучения, но уже в двойном размере. А если молодой врач откажется от наставничества в госклинике, ему придется заново каждые 5 лет проходить первичную аккредитацию.

По законодательству после окончания специалитета, после окончания ординатуры, чтобы приступить к медицинской деятельности, выпускник должен пройти аккредитацию, первичную аккредитацию. Первичную аккредитацию, если это специалитет, и первичную специализированную аккредитацию, если это ординатура. После этого он уже может работать самостоятельно. То есть аккредитация проводится каждые 5 лет. Если период наставничества у выпускника был, то это будет периодическая аккредитация. Если же периода наставничества не было, это будет первичная аккредитация. Вероника Изосимова, проректор по учебной работе БГМУ, кандидат медицинских наук, доцент