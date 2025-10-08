В Башкирии школьников научили оказывать первую помощь при ДТП

Оказание первой помощи, особенности искусственного дыхания и действия во время случившейся аварии. В Иглинской школе прошли показательные учения аварийно-спасательных служб и ведомств по ликвидации последствий ДТП. Учения проходили на территории общеобразовательной школы №5 села Иглино. Ребятам наглядно показали, как нужно оказывать первую помощь. К примеру, проводить сердечно-лёгочную реанимацию, в том числе искусственную вентиляцию.
Как заверили организаторы, проведение подобных мероприятий способствует повышению уровня профессиональной подготовки сотрудников аварийно-спасательных формирований и помогает получить навыки спасения в экстренных ситуациях.