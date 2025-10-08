В Башкирии школьников научили оказывать первую помощь при ДТП

Я отработал элемент надевания боевого снаряжения пожарного, на которое отводится время до минуты. Я свою поставленную задачу выполнил хорошо. Чтобы выполнить норматив, я тренировался долго, но сейчас это надевается легко. Думаю, это может повлиять на мою будущую профессию.

Шамиль Хусаинов, ученик средней школы №4 им. Д. Тикеева