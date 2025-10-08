В Башкирии школьников научили оказывать первую помощь при ДТП

Оказание первой помощи, особенности искусственного дыхания и действия во время случившейся аварии. В Иглинской школе прошли показательные учения аварийно-спасательных служб и ведомств по ликвидации последствий ДТП. Учения проходили на территории общеобразовательной школы №5 села Иглино. Ребятам наглядно показали, как нужно оказывать первую помощь. К примеру, проводить сердечно-лёгочную реанимацию, в том числе искусственную вентиляцию.

В данный момент я проводил сердечно-лёгочную реанимацию. Пострадавший был без сознания, без дыхания. Этому всему я научился на тренировках ОБЖ. В следующий раз я смогу в любой момент оказать первую помощь пострадавшему, если такое случится.

Ильгам Закиров, ученик средней школы №7 села Иглино

Я отработал элемент надевания боевого снаряжения пожарного, на которое отводится время до минуты. Я свою поставленную задачу выполнил хорошо. Чтобы выполнить норматив, я тренировался долго, но сейчас это надевается легко. Думаю, это может повлиять на мою будущую профессию.

Шамиль Хусаинов, ученик средней школы №4 им. Д. Тикеева

Как заверили организаторы, проведение подобных мероприятий способствует повышению уровня профессиональной подготовки сотрудников аварийно-спасательных формирований и помогает получить навыки спасения в экстренных ситуациях.

Сегодня проводилась тренировка по аварийно-спасательным работам при ликвидации дорожно-транспортного происшествия. Нашей командой отработана тренировка по извлечению пострадавшего, водителя с условными травмами ноги. Команда отработала всё штатно. Аварийно-спасательный инструмент отработал хорошо. Извлечённый пострадавший передан карете скорой помощи.

Рамиль Мухарметов, старший инженер, руководитель дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы
Пенальти