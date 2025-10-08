В Уфе спасатели помогли девушке и ее коту спуститься с дерева

В Уфе накануне вечером на улице Бикбая произошел необычный случай спасения. Молодая девушка забралась на дерево, чтобы снять своего кота, но сама спуститься не смогла.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, хозяйка пыталась помочь своему коту по кличке Дымок, который залез на 15-метровую иву и не мог слезть. В попытке спасти питомца девушка сама оказалась в ловушке на большой высоте.

На место оперативно выехали спасатели. Сначала с помощью лестницы они помогли спуститься самой девушке, которая застряла на высоте около двух метров. Затем с альпинистским оборудованием поднялись на верхушку дерева и благополучно сняли оттуда Дымка. К счастью, никто не пострадал.