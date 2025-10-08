В Уфе состоялся Кубок Башкортостана по восточному единоборству сётокан

В Уфе лучшие борцы республики сразились за Кубок Башкортостана по восточному единоборству сётокан. На этом турнире участникам предстояло показать свои навыки в двух дисциплинах: это комплекс упражнений ката и кумитэ. Помимо медалей, спортсмены боролись за попадание на Кубок России и на всероссийские соревнования, которые будут проходить в ноябре в городе Видное. Также в Уфе прошел отбор кандидатов в сборную Республики Башкортостан на следующий год.