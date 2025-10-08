В Уфе состоялся Кубок Башкортостана по восточному единоборству сётокан

В Уфе лучшие борцы республики сразились за Кубок Башкортостана по восточному единоборству сётокан. На этом турнире участникам предстояло показать свои навыки в двух дисциплинах: это комплекс упражнений ката и кумитэ. Помимо медалей, спортсмены боролись за попадание на Кубок России и на всероссийские соревнования, которые будут проходить в ноябре в городе Видное. Также в Уфе прошел отбор кандидатов в сборную Республики Башкортостан на следующий год.
Башкирские спортсмены регулярно привозят со всероссийских соревнований медали. На счету наших борцов уже несколько крупных стартов. Вновь проявить себя они смогут уже 16 октября на турнире в Рязани. Также возможно участие наших спортсменов на чемпионате мира в Маврикии в следующем году.