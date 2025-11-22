Уфа приняла Кубок мира по борьбе на поясах

Я с ним общался, он мне даже помогал восстановить и открыть борьбу в Саратовской области. У меня есть призеры мира, призеры России, чемпионы мира, два заслуженных мастера спорта. Дочка вот, Анастасия Репина – старший тренер сборной России. То есть, у нас с его легкой руки все пошло.

Анатолий Репин, судья международной категории, заслуженный тренер России по борьбе на поясах /г. Саратов/