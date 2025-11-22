Уфа приняла Кубок мира по борьбе на поясах

Столица Башкортостана приняла масштабный Кубок мира по борьбе на поясах. В Уфе собрались представители 20 сборных из трёх частей света – Европы, Азии и Африки. Соревнования посвятили памяти Рифа Гайнанова – основателя всемирной и всероссийской федераций этого вида спорта. Поединки проходили во Дворце борьбы в течение двух дней.

Первые шаги по татами делают не спортсмены, а флагоносцы. В торжественном параде приняли участие 20 стран. Именно столько сборных собрались в Уфе на Кубке мира по борьбе на поясах. Это не просто турнир, а символ единства народов.

Прежде всего, я приехал для того, чтобы поприветствовать местную федерацию и принять участие в соревнованиях. Я аплодирую всем спортсменам и руководителям, присутствующим здесь. Я приехал, несмотря на все политические разногласия, потому что спорт выше этого.

Итало Морелло, президент итальянской федерации панкратиона и борьбы на поясах

Из года в год Башкортостан принимает международные соревнования по этому виду спорта. И не просто так: именно уроженец республики Риф Гайнанов основал всемирную и всероссийскую федерации борьбы на поясах. Сам был успешным спортсменом, а впоследствии и тренером, при этом активно делился опытом с коллегами.

Я с ним общался, он мне даже помогал восстановить и открыть борьбу в Саратовской области. У меня есть призеры мира, призеры России, чемпионы мира, два заслуженных мастера спорта. Дочка вот, Анастасия Репина – старший тренер сборной России. То есть, у нас с его легкой руки все пошло.

Анатолий Репин, судья международной категории, заслуженный тренер России по борьбе на поясах /г. Саратов/
Продолжают дело Рифа Гайнанова и его земляки. На кубке мира представлена большая сборная Башкортостана в разных весовых категориях. И уже в первый день соревнований спортсмены завоевали три золотые награды.

Хороших результатов добились и борцы из Таджикистана. На счету этой сборной – два золота в весовых категориях до 57 и до 65 килограмм. При этом один из финальных поединков продлился всего одну секунду благодаря чистому броску.

Семья, например, всегда говорит: надо стать чемпионом. И я уже двукратный чемпион мира. Будем и дальше двигаться.

Алпомиш Хамрокулов, победитель Кубка мира по борьбе на поясах /Республика Таджикистан/

Во второй день турнира мужчины выступали уже в классическом стиле, а женщины – в вольном. Вне зависимости от результатов, каждый из участников увез из Уфы бесценный опыт и мотивацию достигать новых вершин на своем спортивном пути.

