Уфа приняла Кубок мира по борьбе на поясах

Столица Башкортостана приняла масштабный Кубок мира по борьбе на поясах. В Уфе собрались представители 20 сборных из трёх частей света – Европы, Азии и Африки. Соревнования посвятили памяти Рифа Гайнанова – основателя всемирной и всероссийской федераций этого вида спорта. Поединки проходили во Дворце борьбы в течение двух дней.
Первые шаги по татами делают не спортсмены, а флагоносцы. В торжественном параде приняли участие 20 стран. Именно столько сборных собрались в Уфе на Кубке мира по борьбе на поясах. Это не просто турнир, а символ единства народов.
Из года в год Башкортостан принимает международные соревнования по этому виду спорта. И не просто так: именно уроженец республики Риф Гайнанов основал всемирную и всероссийскую федерации борьбы на поясах. Сам был успешным спортсменом, а впоследствии и тренером, при этом активно делился опытом с коллегами.
Продолжают дело Рифа Гайнанова и его земляки. На кубке мира представлена большая сборная Башкортостана в разных весовых категориях. И уже в первый день соревнований спортсмены завоевали три золотые награды.
Хороших результатов добились и борцы из Таджикистана. На счету этой сборной – два золота в весовых категориях до 57 и до 65 килограмм. При этом один из финальных поединков продлился всего одну секунду благодаря чистому броску.
Во второй день турнира мужчины выступали уже в классическом стиле, а женщины – в вольном. Вне зависимости от результатов, каждый из участников увез из Уфы бесценный опыт и мотивацию достигать новых вершин на своем спортивном пути.