Башкортостан и Таджикистан укрепляют связи в сфере туризма

Наши республики схожи по наличию уникальных природных объектов, памятников истории, культуры и искусства. Таджикистан очень быстро развивается, и здесь очень много привлекательного для туристов. Нам также есть что показать гостям. Наша делегация во главе с министром предпринимательства и туризма Башкортостана готова приехать, чтобы предметно всё обсудить. Для налаживания взаимодействия у нас есть хорошее преимущество – регулярное авиасообщение из Уфы в Таджикистан. Этот важный фактор нужно использовать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан