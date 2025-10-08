Башкортостан и Таджикистан укрепляют связи в сфере туризма

Расширение туристических связей, строительство индустриального парка и в целом развитие двустороннего взаимодействия. Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым находится с рабочей поездкой в Таджикистане. Руководитель республики вошел в состав правительственной делегации России под руководством Владимира Путина. Завтра президент примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и в заседании Совета глав государств СНГ.

А сегодня Радий Хабиров посетил стройплощадку Российско-Таджикского индустриального парка в Душанбе. Соглашение о его создании заключили в марте этого года. Участие в реализации проекта принимает и Корпорация развития Башкортостана. Радий Хабиров осмотрел строительную площадку, ознакомился с инженерно-техническими и планировочными решениями. Здесь планируют реконструировать три производственных корпуса площадью 23,5 тысячи кв. м. Они будут ориентированы на размещение металлургических и станкостроительных производств, а также предприятий лёгкой и медицинской промышленности.

Участие республики в создании Российско-Таджикского индустриального парка Глава Башкортостана обсудил на встрече с министром промышленности и новых технологий Таджикистана. Радий Хабиров выразил готовность открыть в Душанбе представительство Корпорации развития для эффективной совместной работы. Участники встречи также обсудили вопросы внедрения на промышленных предприятиях новых технологий, в том числе элементов искусственного интеллекта.

В рамках развития сотрудничества с Таджикистаном мы обсуждаем не просто товарообмен, а проекты по промышленной кооперации, созданию кластеров, внедрению искусственного интеллекта и других наукоёмких технологий. В целом Таджикистан находится в очень хорошей фазе развития, и в целом мы чувствуем открытость и готовность к взаимодействию со стороны наших зарубежных партнёров.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Башкортостан и Таджикистан укрепляют связи в сфере туризма

О расширении туристических связей говорили уже на встрече с председателем Комитета по развитию туризма при Правительстве Таджикистана. Обсудили совместные инициативы в этом направлении. Руководитель комитета по развитию туризма в Таджикистане назвал международный туризм одним из приоритетных векторов развития экономики.

Наши республики схожи по наличию уникальных природных объектов, памятников истории, культуры и искусства. Таджикистан очень быстро развивается, и здесь очень много привлекательного для туристов. Нам также есть что показать гостям. Наша делегация во главе с министром предпринимательства и туризма Башкортостана готова приехать, чтобы предметно всё обсудить. Для налаживания взаимодействия у нас есть хорошее преимущество – регулярное авиасообщение из Уфы в Таджикистан. Этот важный фактор нужно использовать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
