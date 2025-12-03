Башкирия укрепляет сотрудничество с Узбекистаном

Башкортостан и Узбекистан имеют давнюю историю взаимного сотрудничества в различных сферах. Особое место занимает промышленная кооперация. Осуществляются совместные работы над созданием в Узбекистане совместного индустриального парка в Ташкентской области.

В свою очередь в Стерлитамаке реализуется проект по созданию технопарка «Толпар». Буквально недавно в Уфе открылся Торговый дом текстильной продукции Наманганской области.