Шпажисты из Башкирии завоевали две золотые медали

Башкирские шпажисты стали лучшими сразу на двух крупных турнирах. Таисия Ларькина привезла домой из Азербайджана сразу две золотые награды. На играх стран СНГ она поднималась на верхнюю ступень пьедестала в личных и в командных соревнованиях.
В финале квартет российских шпажисток вел борьбу за первое место с соперницами из Узбекистана. Сильнее были россиянки. В личном турнире Таисии Ларькиной противостояла соотечественница Анастасия Забелина. Судьбу золотой медали решил всего один укол, который удался Ларькиной — 15:14.
Другой башкирский шпажист — Лев Изергин — стал лучшим на всероссийском турнире по фехтованию среди спортсменов до 18 лет. Соревнования прошли в Кирове. Уже сегодня они отправятся во Владикавказ на отборочные соревнования в сборную страны среди юниоров до 21 года. Также из башкирских спортсменов там выступят Арина Захарова и Алексей Понитков.