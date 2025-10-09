В Уфе два брата напали на машину скорой помощи

В апреле врачи прибыли на вызов в многоквартирный дом по улице Мира. Их встретили два брата 38 и 42 лет в состоянии алкогольного опьянения. Конструктивной беседы между «пациентами» и врачами не получилось. Один из братьев устроил скандал, отказался от осмотра и схватился за нож. Братья стали преследовать медработников и напали на служебный автомобиль.