В Уфе задержали отца, который выбросил из окна ребёнка

В Уфе продолжаются выяснения обстоятельств страшной трагедии, произошедшей в Орджоникидзевском районе. Инцидент прокомментировали в Следственном комитете Башкирии.
Напомним, около девяти часов утра 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на 4 этаже свою маленькую дочку. Перед этим уфимец выбрасывал домашнее имущество и вещи. Ребёнка экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. Сейчас врачи борются за жизнь малышки.
Известно, что мать семейства со старшим сыном отдыхали в санатории.
Мужчина задержан по подозрению в убийстве малолетнего. С ним проводятся следственные действия.
Фото: СК РФ по РБ.