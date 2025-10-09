В Уфе задержали отца, который выбросил из окна ребёнка

Напомним, около девяти часов утра 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на 4 этаже свою маленькую дочку. Перед этим уфимец выбрасывал домашнее имущество и вещи. Ребёнка экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. Сейчас врачи борются за жизнь малышки.