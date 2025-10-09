В Уфе задержали отца, который выбросил из окна ребёнка

В Уфе продолжаются выяснения обстоятельств страшной трагедии, произошедшей в Орджоникидзевском районе. Инцидент прокомментировали в Следственном комитете Башкирии.

Фото №1 - В Уфе задержали отца, который выбросил из окна ребёнка

Напомним, около девяти часов утра 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на 4 этаже свою маленькую дочку. Перед этим уфимец выбрасывал домашнее имущество и вещи. Ребёнка экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. Сейчас врачи борются за жизнь малышки.

Известно, что мать семейства со старшим сыном отдыхали в санатории.

Мужчина задержан по подозрению в убийстве малолетнего. С ним проводятся следственные действия.

Выполняется необходимый первоначальных следственных действий. По результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: СК РФ по РБ. 

