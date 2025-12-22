После лечения в Уфу вернулась девочка, которую отец выбросил из окна

3-летняя девочка, проходившая длительное лечение в Москве после жестокого обращения со стороны отца, вернулась в Уфу. Эту новость сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Сейчас для ребенка организовано комплексное медицинское сопровождение. По словам министра, запланированы консультации невролога, офтальмолога, ортопеда и хирурга.

Напомним, малышка проходила лечение в Российской детской клинической больнице. Врачи смогли поставить ее на ноги — пару недель назад она начала ходить. У ребенка также отмечается прогресс: восстанавливается речь, она охотно идет на контакт, самостоятельно играет и улыбается.

Трагедия произошла рано утром 9 октября в Уфе. По версии следствия, 34-летний мужчина, находясь наедине с дочерью, выбросил ее из окна квартиры на четвертом этаже. Мать девочки в тот момент находилась с другим ребенком на лечении в Калининграде. Отца задержали на месте происшествия.