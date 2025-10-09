В Башкирии предприниматель расширила парк-отель благодаря грантам

От 9 домиков до большого парк-отеля. За три года предприниматель изменила до неузнаваемости территорию возле озера Шамсутдин в Бирском районе. В 2022 году Елена Классен-Морилова очистила запущенную территорию и провела коммуникации, а в последующие годы подавалась на гранты, которые один за другим выигрывала. Как теперь выглядит глэмпинг и каких показателей достиг Башкортостан в этом году?

Еще одно пространство на территории парк-отеля, которое не оставило равнодушными ни детей, ни взрослых. Это сейчас здесь появились спортплощадки, баня, спа-комплекс и пляж, а раньше земля пустовала. Три года назад на территории у озера Шамсутдин возвели 9 глэмпингов, а позже за счет республиканского гранта на приобретение туроборудования появился веревочный парк.

Два года назад предприниматель выиграла еще один грант – на строительство модульных конструкций. Появились 18 круглогодичных домиков, в которых могут разместиться до 8 человек. Как отмечают гости, глэмпинг находится в 15 минутах от Бирска, и это отличная возможность для быстрой перезагрузки или уединения. Для гостей обеспечена доступная среда и множество активностей. В ближайших планах – запустить прокат снегоходов и зимние аттракционы.

Как отметили в Министерстве туризма республики, за первый квартал этого года прирост туристов в Башкортостан составил более 25%. В основном он приходится на жителей соседних регионов.