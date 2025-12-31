Башкирия в 2025 году расширила международные связи

Башкортостан в этом году активно наращивал международные связи. Традиционные партнёры – Китай, Беларусь, страны Центральной Азии – это прочная основа. Но география расширилась: появился новый стратегически важный партнёр – Таджикистан. Глава республики Радий Хабиров вошёл в состав официальной делегации Президента страны Владимира Путина во время визита в Душанбе. Также в декабре руководитель Башкортостана в составе российской правительственной делегации посетил с рабочим визитом Узбекистан. А если взглянуть на карту в целом, то сегодня у республики уже более ста иностранных партнёров по всему миру. И что особенно важно – связи перерастают из протокольных в конкретные инвестиции. Конкретные примеры, цифры и детали амбициозных проектов – в нашем сюжете.

Подписание стратегического соглашения о создании Российско-Таджикистанского индустриального парка на уровне глав государств – событие историческое. Башкортостан из субъекта федерации, выполняющего внутренние задачи, перерастает в самостоятельного игрока на внешнеполитической арене. Во время Прямой линии Владимир Путин отметил, что у республики развитая технологическая база. Региону доверили за счет федеральных средств на территории технопарка в 9 гектаров модернизировать и реконструировать производственные корпуса, а также привлечь резидентов.

И подобные же проекты мы рассматриваем в ряде других государств-партнёров. И, безусловно, ваш опыт будет использован. Владимир Путин

Новые перспективы сотрудничества открываются и с ещё одним из ключевых игроков на постсоветском пространстве – Узбекистаном. Итогом поездки стало подписание дорожной карты с регионами зарубежного государства. Это конкретный план с дедлайнами и ответственными, переводящий отношения из фазы переговоров в фазу реализации.

Партнеры совместно строят технопарки – в Ташкентской области и Стерлитамаке. В Уфе открылся торговый дом с товарами из текстиля. Инвесторы намерены возвести в нашем регионе оптово-распределительный центр для хранения овощей. Таким образом, экономические отношения наращивают, делая сотрудничество устойчивым к колебаниям рынков.

Мы завозим продукцию очень качественную, главное нужную для наших жителей. Мы начинаем работать в технопарке здесь, у нас уже в технопарке работают. Задача такая, чтобы наши крупные предприятия начали более активно входить, потому что в Узбекистане нас интересуют высокотехнологичные предприятия с высокими инновационными возможностями, интересуют наши компетенции в области обрабатывающей промышленности, поэтому акцент на этом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Речь уже не просто о продажах, а о формировании нового долгосрочного сотрудничества. Это то, о чем говорит Глава Башкортостана. В условиях санкционных ограничений республика оперативно переориентировалась.

Больше 15 лет такие трансформаторы производят здесь, под Уфой. Они обеспечивают энергией не только заводы, а также города и посёлки России. Недавно начали собирать силовые установки и для скоростных поездов.

Это был первый наш знаковый проект, сейчас данные трансформаторы проходят в составе локомотива первые испытания. И после модернизации в конце 2026 года будем выпускать силовые трансформаторы классом напряжения до 750 киловольт и также высоковольтные реакторы. Дмитрий Пырков, директор Уфимского трансформаторного завода

Так, представители завода активно налаживают связи с коллегами из стран Латинской Америки. Ведут переговоры с партнерами из Индии и Таиланда. Интерес проявляют и в ближнем зарубежье. К примеру, подобные трансформаторы здесь выпускают и для белорусских сетевых компаний. Они предназначены для питания электричеством подстанций населенных пунктов. Их с января 2026 года отправят в союзное государство, причем поставки будут постепенно наращивать.

Успешно развиваются совместные проекты с Беларусью, в частности предприятие «Амкодор», а также открытый в этом году сервисный центр в Уфе по обслуживанию и ремонту белорусской техники. Всего же Башкортостан осуществляет внешнеторговые поставки в 110 стран мира. Ключевым партнёром остаётся Китай, доля оборота достигает 24%. Для продвижения интересов открыты представительства в Казахстане, Беларуси, Китае, Турции и Узбекистане.

Практически каждый месяц две или три бизнес-миссии за рубеж или по регионам России выезжают совместно с нашим центром поддержки экспорта, поэтому мы всегда приглашаем наших предпринимателей. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

Если раньше Башкортостан часто ассоциировался с добычей нефти, мёдом и хоккейным клубом, то сейчас воспринимается как регион с передовыми технологиями и флагман современного машиностроения. Тем более республика возглавляет Национальный рейтинг по уровню кластерного развития, всего их 25, а также в тройке по инвестиционной привлекательности по Агентству стратегических инициатив.

Башкирское руководство уделяло очень много внимания кластерному развитию экономики, то есть созданию промышленных инновационных кластеров на тех или иных направлениях, сосредоточившись на определенных вещах. И здесь Башкортостан добился очень интересных успехов. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации

Кроме торгово-экономической сферы, регион активно сотрудничает в области культуры, образования и науки. Яркое тому подтверждение – появление представительства Евразийского научно-образовательного центра в Узбекистане.

Заинтересованы в научных разработках, хотят заимствовать разработки передовой инженерной школы «Моторы будущего», наших генетиков, и здесь есть уникальная возможность распространить наш опыт образовательной программы, уникальные курсы переподготовки, которые подготовили наши ученые для своих коллег из других стран. Наталия Латыпова, директор управляющей компании Научно-образовательного центра Республики Башкортостан