Башкирия в 2025 году расширила международные связи

Башкортостан в этом году активно наращивал международные связи. Традиционные партнёры – Китай, Беларусь, страны Центральной Азии – это прочная основа. Но география расширилась: появился новый стратегически важный партнёр – Таджикистан. Глава республики Радий Хабиров вошёл в состав официальной делегации Президента страны Владимира Путина во время визита в Душанбе. Также в декабре руководитель Башкортостана в составе российской правительственной делегации посетил с рабочим визитом Узбекистан. А если взглянуть на карту в целом, то сегодня у республики уже более ста иностранных партнёров по всему миру. И что особенно важно – связи перерастают из протокольных в конкретные инвестиции. Конкретные примеры, цифры и детали амбициозных проектов – в нашем сюжете.
Подписание стратегического соглашения о создании Российско-Таджикистанского индустриального парка на уровне глав государств – событие историческое. Башкортостан из субъекта федерации, выполняющего внутренние задачи, перерастает в самостоятельного игрока на внешнеполитической арене. Во время Прямой линии Владимир Путин отметил, что у республики развитая технологическая база. Региону доверили за счет федеральных средств на территории технопарка в 9 гектаров модернизировать и реконструировать производственные корпуса, а также привлечь резидентов.
Новые перспективы сотрудничества открываются и с ещё одним из ключевых игроков на постсоветском пространстве – Узбекистаном. Итогом поездки стало подписание дорожной карты с регионами зарубежного государства. Это конкретный план с дедлайнами и ответственными, переводящий отношения из фазы переговоров в фазу реализации.
Партнеры совместно строят технопарки – в Ташкентской области и Стерлитамаке. В Уфе открылся торговый дом с товарами из текстиля. Инвесторы намерены возвести в нашем регионе оптово-распределительный центр для хранения овощей. Таким образом, экономические отношения наращивают, делая сотрудничество устойчивым к колебаниям рынков.
Речь уже не просто о продажах, а о формировании нового долгосрочного сотрудничества. Это то, о чем говорит Глава Башкортостана. В условиях санкционных ограничений республика оперативно переориентировалась.
Больше 15 лет такие трансформаторы производят здесь, под Уфой. Они обеспечивают энергией не только заводы, а также города и посёлки России. Недавно начали собирать силовые установки и для скоростных поездов.
Так, представители завода активно налаживают связи с коллегами из стран Латинской Америки. Ведут переговоры с партнерами из Индии и Таиланда. Интерес проявляют и в ближнем зарубежье. К примеру, подобные трансформаторы здесь выпускают и для белорусских сетевых компаний. Они предназначены для питания электричеством подстанций населенных пунктов. Их с января 2026 года отправят в союзное государство, причем поставки будут постепенно наращивать.
Успешно развиваются совместные проекты с Беларусью, в частности предприятие «Амкодор», а также открытый в этом году сервисный центр в Уфе по обслуживанию и ремонту белорусской техники. Всего же Башкортостан осуществляет внешнеторговые поставки в 110 стран мира. Ключевым партнёром остаётся Китай, доля оборота достигает 24%. Для продвижения интересов открыты представительства в Казахстане, Беларуси, Китае, Турции и Узбекистане.
Если раньше Башкортостан часто ассоциировался с добычей нефти, мёдом и хоккейным клубом, то сейчас воспринимается как регион с передовыми технологиями и флагман современного машиностроения. Тем более республика возглавляет Национальный рейтинг по уровню кластерного развития, всего их 25, а также в тройке по инвестиционной привлекательности по Агентству стратегических инициатив.
Кроме торгово-экономической сферы, регион активно сотрудничает в области культуры, образования и науки. Яркое тому подтверждение – появление представительства Евразийского научно-образовательного центра в Узбекистане.
Совместные исследования и обмен опытом – залог успеха в построении крепкой экономики, особенно в условиях её турбулентности. Поэтому республика усиливает влияние во многих частях мира, в том числе и на Ближнем Востоке. Открываются перспективы партнёрства с Объединенными Арабскими Эмиратами. За свежими цифрами в заключенных соглашениях на бумаге стоят инвестиции и новые рабочие места. Как за рубежом, так и в родной республике.