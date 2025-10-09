В Уфе открылась выставка антропологической реконструкции

Взгляд сквозь тысячелетия. В Музее археологии и этнографии открылась уникальная выставка. Ее посвятили искусству антропологической реконструкции лица по черепу и юбилею российского ученого Алексея Нечвалоды. Его работы занимают центральное место экспозиции.

Антрополог много лет создает скульптурные реконструкции обликов людей, которые жили на территории Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана, Таджикистана, Египта, а также других стран. Посетители выставки смогут увидеть, как выглядели наши предки с бронзовой эпохи до позднего Средневековья.