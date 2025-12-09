В Уфе продолжается реконструкция парка имени Ленина

Благоустройство проходит в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Рабочие уже установили опоры освещения, отреставрировали лестничные марши и гранитные ступени, демонтировали брусчатку, фонтаны и бордюрные камни. Работы планируют завершить в 2026 году. Как проходит реконструкция парка имени Ленина?
Снег и морозы – не преграда. Работы не останавливаются ни на минуту. Реконструкция парка имени Ленина стартовала в мае этого года. За это время строители демонтировали более 17 тысяч квадратных метров брусчатки, фонтаны и бордюрные камни. Сейчас делают тротуарные дорожки, фундамент для детской площадки.
Кроме того, на площади почти 7 гектаров строители уже установили 114 опор освещения, отреставрировали лестничные марши и гранитные ступени. Также по проекту специалисты оборудуют более 200 малых архитектурных форм.
В завершение основных работ специалисты благоустроят газоны, цветники и территории с деревьями. В планах также построить медиацентр и интерактивную площадку с амфитеатром, навесом и качелями. Реконструкция продолжится и в новогодние праздники, отмечают рабочие.
Входы в парк будут обустроены со стороны улиц Заки Валиди и Тукая. Также появится туристический павильон. Реконструкцию контролирует и глава республики, который нередко посещает территорию стройплощадки. По его словам, перед рабочими поставлена задача создать лучшую площадку для отдыха.
Обновление парка имени Ленина идет полным ходом. Оно стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Жители столицы с нетерпением ждут, когда вновь смогут прогуляться здесь, ведь это одно из любимых мест отдыха горожан. За реконструкцию зоны ранее проголосовали порядка 45 тысяч человек. Строители уверяют: всё сделают в срок. И все работы они планируют завершить осенью 2026 года, ко Дню Республики.