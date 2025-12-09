В Уфе продолжается реконструкция парка имени Ленина

Благоустройство проходит в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Рабочие уже установили опоры освещения, отреставрировали лестничные марши и гранитные ступени, демонтировали брусчатку, фонтаны и бордюрные камни. Работы планируют завершить в 2026 году. Как проходит реконструкция парка имени Ленина?

Снег и морозы – не преграда. Работы не останавливаются ни на минуту. Реконструкция парка имени Ленина стартовала в мае этого года. За это время строители демонтировали более 17 тысяч квадратных метров брусчатки, фонтаны и бордюрные камни. Сейчас делают тротуарные дорожки, фундамент для детской площадки.

Кроме того, на площади почти 7 гектаров строители уже установили 114 опор освещения, отреставрировали лестничные марши и гранитные ступени. Также по проекту специалисты оборудуют более 200 малых архитектурных форм.

В завершение основных работ специалисты благоустроят газоны, цветники и территории с деревьями. В планах также построить медиацентр и интерактивную площадку с амфитеатром, навесом и качелями. Реконструкция продолжится и в новогодние праздники, отмечают рабочие.

Входы в парк будут обустроены со стороны улиц Заки Валиди и Тукая. Также появится туристический павильон. Реконструкцию контролирует и глава республики, который нередко посещает территорию стройплощадки. По его словам, перед рабочими поставлена задача создать лучшую площадку для отдыха.