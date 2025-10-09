В Уфе девочку, которую выбросил из окна отец, прооперировали

Напомним, сегодня, 9 октября, около девяти часов утра 34-летний местный житель выбросил из окна на 4 этаже свою маленькую дочку. Перед этим мужчина выбрасывал из квартиры домашнее имущество. Уфимец задержан. Мать семейства со старшим сыном находились на лечении в санатории в другом регионе.