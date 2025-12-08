Девочка из Уфы, выброшена отцом из окна, идет на поправку

В Российской детской клинической больнице рассказали о состоянии трехлетней девочки, которую 9 октября отец выбросил из окна четвертого этажа.

Медики отмечают положительную динамику в состоянии ребенка. Девочка получает необходимую высококвалифицированную медицинскую помощь.

Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное с выраженной положительной динамикой. При поступлении у ребенка наблюдалось нарушение функций конечностей, а спустя полтора месяца у нее почти полностью вернулся прежний объем движений. Восстановилась походка — девочка ходит с мамой за руку на значительные расстояния, а без поддержки может уверенно пройти несколько шагов. Ирина Рассказчикова, врач-невролог нейрохирургического отделения РДКБ

Кроме того, восстанавливается речь и активность ребенка. Малышка изъясняется практически так же, как и до травмы, идет на контакт, самостоятельно играет.

Для полного восстановления специалисты разработали комплексную программу. В нее входят механотерапия, кинезиотерапия по методу Войта, тренировки на платформе Галилео, лечебная физкультура, а также работа с психологом и логопедом.

В январе 2025 года нейрохирурги РДКБ планируют провести операцию по устранению дефекта черепа. Сейчас, после курса реабилитации, ребенок готовится к временной выписке, чтобы встретить Новый год дома с мамой и старшим братом.

Напомним, трагедия произошла рано утром 9 октября в Уфе. По версии следствия, 34-летний мужчина, находясь наедине с дочерью, выбросил ее из окна квартиры на четвертом этаже. Мать девочки в тот момент находилась с другим ребенком на лечении в Калининграде. Отца задержали на месте происшествия. 10 октября суд арестовал его на два месяца. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится психолого-психиатрическая экспертиза.