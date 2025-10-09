В Башкирии мужчина чуть не погиб из-за шаурмы

В Ишимбае местный житель отравился шаурмой. Подробности инцидента рассказали в объединённой пресс-службе судов.
33-летний хозяин точки питания допустил грубое нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания. Из-за этого один из посетителей отравился. Ему был причинен тяжкий вред здоровью.
Выяснилось, что 2023 году предприниматель уже был признан виновным за подобное нарушение. Тогда кафе приостановило деятельности на 30 суток.
Суд назначил предпринимателю наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.