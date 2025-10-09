В Башкирии мужчина чуть не погиб из-за шаурмы

В Ишимбае местный житель отравился шаурмой. Подробности инцидента рассказали в объединённой пресс-службе судов.

33-летний хозяин точки питания допустил грубое нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания. Из-за этого один из посетителей отравился. Ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Выяснилось, что 2023 году предприниматель уже был признан виновным за подобное нарушение. Тогда кафе приостановило деятельности на 30 суток.