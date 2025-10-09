В Башкирии открыли три новых модульных ФАПа

В Архангельском районе открыли сразу три фельдшерско-акушерских пункта. Модульные конструкции установили в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения республики» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Новые ФАПы соответствуют всем требованиям и стандартам, оснащены необходимым оборудованием.

Для деревни Кизги открытие нового модульного ФАПа — большой праздник. Ранее на этом месте стоял старый медпункт, в котором не было комфортных условий для пребывания пациентов. И вот настал долгожданный момент — двери распахнуло современное медучреждение.

В фельдшерско-акушерском пункте деревни Кизги работает специалист с 45-летним стажем — Альфера Нугаманова. За медицинской помощью к ней обращаются более 260 местных жителей, в том числе 24 ребёнка. Если раньше за некоторыми процедурами нужно было ехать в райцентр, то теперь их можно пройти в новом ФАПе.

Как говорят местные жители, в старом здании не было никаких условий: ни отопления, ни санузла, ни медикаментов в полном составе. Сейчас в учреждении есть всё необходимое оборудование, лекарства, а самое главное — высококвалифицированный специалист.

Качественная медицинская помощь стала ближе и жителям деревни Усаклы. Здесь провели холодное и горячее водоснабжение. При входе установлены пандусы. Внутри здания есть фельдшерские, перевязочные, процедурные кабинеты, помещения для хранения медикаментов.

Праздник состоялся и для жителей деревни Басиновка. Уже в день открытия врач принимала пациентов. В новом ФАПе первичную медико-санитарную помощь смогут получать 135 человек. На страже здоровья сельчан будет стоять фельдшер Гульшат Галина, которая посвятила медицине более 30 лет.

В учреждении жители смогут пройти вакцинацию и диспансеризацию, получить плановую, неотложную и экстренную помощь. Также в нем создана доступная среда для маломобильных граждан.

Все ФАПы республики оснащают аппаратами ЭКГ, гинекологическими креслами, кислородными аппаратами, дефибрилляторами, холодильниками для хранения вакцин и не только.

На прошедшем оперативном совещании Глава Башкортостана призвал бережно относиться к сельским фельдшерам, а также дал старт открытию ещё восьми новых ФАПов в республике. Радий Хабиров отметил, что в регионе все понимают роль и значение медицины в сельской местности. Глава Башкортостана сообщил, что в республике работают более двух тысяч ФАПов и каждый третий из них обновлён.

Впереди много работы. Вспомните, какие были ФАПы. Даже не прошлого, а позапрошлого века — с дровяным отоплением, холодной водой. Может, с точки зрения эстетики это и хорошо, люди сейчас тянутся к старине, но с точки зрения медицины такое недопустимо. Я помню наши первые разговоры об этом с главами муниципалитетов, которые считали, что этот вопрос не в их зоне ответственности. Нет, это наша общая зона ответственности. И, конечно, надо беречь фельдшеров. Есть среди них люди в возрасте. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан