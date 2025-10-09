БК «Динамо» из Уфы одержал победу над «Барнаулом»

Баскетбольный клуб «Динамо» одержал разгромную победу в матче Кубка России. В рамках 1/16 турнира наша команда принимала на своём паркете «Барнаул». Это была первая домашняя игра уфимцев в новом сезоне. Билеты на трибуны спорткомплекса «Динамо» были проданы полностью.

Перед началом матча болельщикам презентовали новую традицию. Теперь перед каждой домашней встречей будут выбирать Героя матча — человека, отметившегося выдающимися спортивными достижениями. Первую награду получил экс-биатлонист, первый заместитель председателя общества «Динамо» в Башкортостане Максим Чудов.