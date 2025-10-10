В Уфе опрокинулась машина скорой помощи

В Уфе произошла авария с участием машины скорой помощи. Обстоятельства инцидента рассказали в ГАИ.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали на улице Бакалинской. На автодороге столкнулись легковой автомобиль и спецмашина. В салоне скорой помощи находились три медика, водитель и пациент. Участники аварии отделались лёгкими ушибами. Известно, что карета скорой помощи двигалась с включенными звуковыми и проблесковыми сигналами.