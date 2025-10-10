В Башкирии впервые официально отпраздновали День курая

Сегодня в Башкортостане впервые официально отпраздновали День курая. Эта дата была учреждена ровно год назад согласно указу главы республики. А сегодня Радий Хабиров вновь встретился с артистами. Глава региона посетил сольный концерт Государственного ансамбля кураистов Башкортостана, который состоялся в ГКЗ «Башкортостан».

Инициатором создания ансамбля кураистов в прошлом году выступил глава республики. Главной концепцией этой идеи стало сохранение и популяризация башкирского народного инструмента – курая не только в нашей республике и регионах, а также в ближнем и дальнем зарубежье. Задача творческого коллектива – познакомить с музыкальными традициями и культурой башкирского народа людей по всему миру, сохранить искусство и традиции игры на курае, стиль исполнения башкирских народных песен.