В Башкирии впервые отмечают День многодетных семей

Сегодня в Башкортостане впервые отмечают День многодетных семей. Сейчас в регионе их насчитывают более 72 тысяч, и с каждым годом это количество растет. Так, за последние пять лет число многодетных родителей в республике выросло на четверть. Многие ведут общественную и культурную жизнь, получают признание на федеральном уровне и на своем примере доказывают, что большая семья – это большое счастье. О героях этого дня и о том, как в Башкортостане поддерживают такие ячейки общества, – в нашем сюжете.

Новый год все ближе, а значит, самое время наряжать елку. Делать это всем вместе для Бактыбаевых уже традиция. Семья у них большая: три сыночка и лапочка-дочка. О таком большом счастье поначалу даже не мечтали. Два года назад в семье появилась малышка Сабина. Старшие братья Инсан, Нияз и Самир поспешили во всем стать для сестренки достойным примером. Несмотря на свой юный возраст, мальчики помогают родителям по дому, а еще хорошо учатся и уже радуют достижениями. Луиза и Наиль уверены: воспитывать в детях честность, трудолюбие и чувство ответственности важно с малых лет. Но главное – делать это с любовью, пониманием и поддержкой.

Если команда Бактыбаевых уже в сборе и полностью готова к встрече Нового года, то семье Андрющенко еще только предстоит собраться вместе. Особенно этого момента ждет Феодора. На каникулы из Москвы приедут ее старшие братья. Главный зимний праздник они неизменно встречают в кругу родных. Всего в большой семье пятеро детей.

Глава семьи – кандидат социологических наук, уже два года служит в зоне СВО. Учёную степень имеет и супруга. Она же обладатель медали «Материнская слава». А теперь Андрющенко стали еще и победителями всероссийского конкурса «Семья года». Теперь 21 декабря официально в республике их личный праздник, который учредили в этом году.

В 2025 году сохраняется тренд на многодетность. В республике насчитывается порядка 73 тысяч таких семей – за последние пять лет их число выросло на четверть. Медалью «Материнская слава» в Башкортостане награждены уже 9 568 женщин, воспитавших пятерых и более детей. Имеются и те, кто отмечен на федеральном уровне. Как неоднократно подчеркивал глава республики, большие семьи – это пример для всего общества, а их всестороння поддержка – важная задача. Отметил это Радий Хабиров и 28 ноября, в День матери.

Всего в Башкортостане более 40 мер поддержки получают свыше 190 тысяч многодетных семей. Для помощи в воспитании действует и семейный портал Башкортостана, где собрана вся важная информация для родителей.