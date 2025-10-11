Уфа получила 10 новых троллейбусов

Подвижной состав современный и обладает современными техническими характеристиками. Мы специально на этой презентации подняли рожки через одну машину. Мы показываем, что машина может ездить как под контактной сетью, и могут ездить на аккумуляторах. Как вы заметили, здесь перед Домом республики нет контактной сети. То есть машины приехали сюда своим автономным ходом. Главное отличие от обычного троллейбуса — это увеличенный автономный ход.

Денис Рассадников, генеральный директор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода