Уфа получила 10 новых троллейбусов

Радий Хабиров передал Управлению инфраструктурой транспорта Уфы ключи от 10 новых троллейбусов марки «Горожанин». Технику, выпущенную Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом в кооперации с Минским автозаводом, закупили в рамках программы по развитию городского электротранспорта.

Новый подвижной состав выйдет на самые востребованные у жителей маршруты в северной и южной частях города. Всего с 2021 по 2024 годы столица республики получила 34 троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Ещё пять таких машин планируют передать до конца 2025 года.

Мы и дальше будем углублять кооперацию с нашими белорусскими партнёрами, выпускать новые троллейбусы. Слова искренней благодарности нашим водителям. Ваш труд непростой, но очень важный. Надеюсь, что на новом транспорте будет комфортно трудиться вам и ездить пассажирам. Всех поздравляю с Днём Республики, желаю здоровья и благополучия.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также ознакомился с особенностями опытного троллейбуса, представленного на площадке. Это низкопольная сочленённая модель особо большой вместимости. Она предназначена для крупных городов с интенсивным пассажиропотоком. Новая техника проходит необходимые испытания. Одна из особенностей «Горожанина» — возможность автономного передвижения до 30 км без подключения к контактной сети за счёт дополнительного аккумулятора.

Фото №1 - Уфа получила 10 новых троллейбусов

В списке опций машины — система информирования пассажиров, кондиционер, внешние и внутренние камеры видеонаблюдения, USB-зарядки для электронных гаджетов, а также оборудование для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

Подвижной состав современный и обладает современными техническими характеристиками. Мы специально на этой презентации подняли рожки через одну машину. Мы показываем, что машина может ездить как под контактной сетью, и могут ездить на аккумуляторах. Как вы заметили, здесь перед Домом республики нет контактной сети. То есть машины приехали сюда своим автономным ходом. Главное отличие от обычного троллейбуса — это увеличенный автономный ход.

Денис Рассадников, генеральный директор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода
