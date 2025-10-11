Уфа получила 10 новых троллейбусов

Радий Хабиров передал Управлению инфраструктурой транспорта Уфы ключи от 10 новых троллейбусов марки «Горожанин». Технику, выпущенную Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом в кооперации с Минским автозаводом, закупили в рамках программы по развитию городского электротранспорта.
Новый подвижной состав выйдет на самые востребованные у жителей маршруты в северной и южной частях города. Всего с 2021 по 2024 годы столица республики получила 34 троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Ещё пять таких машин планируют передать до конца 2025 года.
Радий Хабиров также ознакомился с особенностями опытного троллейбуса, представленного на площадке. Это низкопольная сочленённая модель особо большой вместимости. Она предназначена для крупных городов с интенсивным пассажиропотоком. Новая техника проходит необходимые испытания. Одна из особенностей «Горожанина» — возможность автономного передвижения до 30 км без подключения к контактной сети за счёт дополнительного аккумулятора.
В списке опций машины — система информирования пассажиров, кондиционер, внешние и внутренние камеры видеонаблюдения, USB-зарядки для электронных гаджетов, а также оборудование для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.