Борцы на поясах из Башкирии завоевали 12 медалей Кубка мира

12 медалей завоевали башкирское борцы на поясах на Кубке мира в Новочебоксарске. В составе сборной России выступили 13 представителей нашей республики. Всего участвовали около 200 спортсменов из 26 стран.

Победители определялись в вольном и классическом стилях. Золото у Алины Пуховой, Дениса Ускомбаева, Артура Зулькарнаева и Турала Азимова. Шесть серебряных наград в активе башкирских атлетов и по бронзе у братьев Баляновых.