В Уфе столкнулись две легковушки: пострадали пассажиры

Вчера, 12 октября, около часа дня в Уфе произошла авария с пострадавшими. Подробности рассказали в Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, 60-летний водитель за рулем «Рено Дастер», двигаясь по улице Зеленая Роща в сторону улицы Никольская, столкнулся со встречным автомобилем «Сузуки Витара».

В результате ДТП пассажиры «Сузуки» — мужчина и женщина 1950 года рождения — получили различные травмы и обратились в больницу. После оказания необходимой помощи их отпустили.

В связи с произошедшим начато административное расследование.