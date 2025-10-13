В Башкирии за сутки потерялись пять человек

Вчера, 12 октября, в лесах республики заблудились пять человек. Подробности сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС.

В Гафурийском районе пропал мужчина, в Нуримановском — двое мужчин. В Чишминском районе заблудились мужчина и женщина, приехавшие за грибами. К счастью, всех нашли. Медицинская помощь им не потребовалась.