В Башкирии за сутки потерялись пять человек

Вчера, 12 октября, в лесах республики заблудились пять человек. Подробности сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС.
В Гафурийском районе пропал мужчина, в Нуримановском — двое мужчин. В Чишминском районе заблудились мужчина и женщина, приехавшие за грибами. К счастью, всех нашли. Медицинская помощь им не потребовалась.
Спасатели напоминают: перед выходом в лес убедитесь, что телефон заряжен, заранее продумайте маршрут и сообщите близким, куда направляетесь. Рекомендуется взять с собой свисток, компас и фонарик, а также надеть яркую одежду для лучшей видимости.