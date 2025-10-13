В Уфе остановили студента за рулем грузовика

Вчера, 12 октября, в рамках социальной кампании «Не рули, малай!» инспекторы ГАИ остановили на проспекте Дружбы Народов грузовой автомобиль «Митсубиси Фусо».

Фото №1 - В Уфе остановили студента за рулем грузовика

При проверке выяснилось, что за рулем находился 17-летний студент одного из уфимских колледжей, не имеющий водительского удостоверения. За данное нарушение в отношении молодого человека составлен административный протокол.

Информация о родителях подростка, прибывших на место происшествия, направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, для решения вопроса о привлечении их к ответственности.

Фото: ГАИ Уфы.

