В Уфе остановили студента за рулем грузовика

Вчера, 12 октября, в рамках социальной кампании «Не рули, малай!» инспекторы ГАИ остановили на проспекте Дружбы Народов грузовой автомобиль «Митсубиси Фусо».
При проверке выяснилось, что за рулем находился 17-летний студент одного из уфимских колледжей, не имеющий водительского удостоверения. За данное нарушение в отношении молодого человека составлен административный протокол.
Информация о родителях подростка, прибывших на место происшествия, направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, для решения вопроса о привлечении их к ответственности.
Фото: ГАИ Уфы.