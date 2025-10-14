В Башкирии открыли два новых ФАПа

В канун Дня Республики в деревне Урунда Иглинского района состоялось торжественное открытие фельдшерско-акушерского пункта. Он соответствует всем современным стандартам и будет обслуживать более 260 местных жителей.

Открытие ФАПа стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» и при поддержке Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. А в Шаранском районе новый ФАП распахнул свои двери для жителей села Мичуринск. Он стал семнадцатым в районе, открытым по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения республики».