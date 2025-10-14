Страшный пожар унес жизнь жительницы Башкирии

В ночь на 14 октября в селе Раевский Альшеевского района произошла трагедия. Подробности сообщили в региональном МЧС.

По данным ведомства, на улице Кирова загорелась двухкомнатная квартира. До прибытия пожарных из зоны задымления самостоятельно эвакуировались 6 жителей многоквартирного дома.

Специалисты потушили пожар на площади 5 кв.м. К сожалению, в ходе ликвидации огня в комнате было найдено тело 47-летней женщины.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. Причины и обстоятельства пожара выясняются.