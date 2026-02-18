Одна искра за 2 млн: жителя Башкирии наказали за страшный пожар

В Учалинском районе суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в нарушении требований пожарной безопасности.

Фото №1 - Одна искра за 2 млн: жителя Башкирии наказали за страшный пожар

Как установили дознаватели МЧС России, в апреле 2025 года мужчина проводил сварочные работы. Из-за несоблюдения мер безопасности искры расплавленного металла воспламенили находящиеся рядом горючие материалы. Огонь быстро распространился, уничтожив соседний дом и баню.

Сумма ущерба составила более 2 млн рублей. Погибших и пострадавших нет.

Суд назначил виновнику наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Фото: МЧС по РБ.

