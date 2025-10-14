Стало известно состояние девочки, которую в Уфе из окна скинул отец

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о самочувствии 3-летней девочки, которую из окна выбросил отец.

Фото №1 - Стало известно состояние девочки, которую в Уфе из окна скинул отец

Напомним, шокирующий инцидент произошёл на прошлой неделе. 34-летний местный житель скинул из окна на 4 этаже свою маленькую дочь, с которой остался вдвоём в квартире после того, как его супруга и старший сын уехали на лечение в санаторий. За покушение на убийство мужчина был помещён под стражу на 2 месяца.

Состояние пострадавшей девочки удалось стабилизировать. Оно остаётся крайне тяжёлым. Врачи провели уже 6 телемедицинских консультаций с Российской детской клинической больницей им.Пирогова и Национальным медицинским исследовательским центром им. Леонида Рошаля.

В ближайшее время будут проведены обследования, чтобы отследить состояние в динамике.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ 
