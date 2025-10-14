Житель Башкирии убил бывшую супругу на глазах её дочери

В сентябре прошлого года 49-летний местный житель встретил на территории железнодорожной станции «Урман» свою бывшую супругу с 18-летней дочкой. Мужчина начал преследовать семью, проявлял агрессию, навязывался на разговор и выяснение отношений. В порыве агрессии он схватился за нож и ударил бывшую супругу не менее шести раз. От полученных травм несчастная скончалась.