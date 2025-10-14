В Башкирии подвели итоги сезона проекта «Территория роста»

Тысячи школьников, сумевших воплотить в жизнь свои планы. В Башкортостане подвели итоги сезона проекта «Территория роста». Он объединил талантливых школьников со всей республики.

Главная цель проекта – поддержка талантливой молодежи, содействие в их реализации, раскрытие талантов и помощь в определении будущей профессии. С участниками программы встретилась председатель попечительского совета благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова. Она отметила, что для личного и профессионального развития детей в каждом городе и районе ведется большая работа, и немалый вклад вносят именно наставники.