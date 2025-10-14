В Шаранском районе продолжается уборка подсолнечника

Рекордные урожаи масличных культур зафиксированы в КФХ Гульзарии Файзуллиной. В хозяйстве они были засеяны на площади почти тысяча гектаров. Техники и специалистов хватает. Механизаторы работают на новых комбайнах, приобретенных через Росагролизинг. Весь собранный урожай рапса и подсолнечника хозяйство отправляет на Чишминский маслоэкстракционный завод.