В Уфе показали, как проходит уборка снега

В ближайшие дни в республику придут морозы. Местами столбик термометра может опуститься ниже -30. При этом синоптики отмечают, что морозы будут сменять снегопады. К слову, в этом году, хоть зима пришла поздно, зато сразу с устойчивой минусовой температурой и осадками. Наша съёмочная группа проехалась по улицам столицы и увидела, как почищены дороги и готовы ли службы к новым вызовам.

Покорить горные вершины, не покидая черты города, вполне реально. Благодаря коммунальным службам вырастают вот такие хребты на дорогах столицы. Как, например, на улице Авроры. Снег убрали, сгребли. Осталось малое – вывезти.

Такое мнение выражают уфимцы, и оно небезосновательно. На улице Софьи Перовской мы увидели снежный вал. Он занимает значительную часть проезжей части. Вооружившись лопатой, мы решили прокопать путь от края вала до бордюра, чтобы узнать, сколько дороги «съел» снег.

Проехав дальше, мы увидели, что коммунальные службы не бездействуют. По другой стороне улицы шла погрузка собранного снега. Значит, и наш вал, и снежные горы вскоре должны исчезнуть. Отдельное внимание – платным парковкам в центре. Из-за снега не везде машины можно было поставить вплотную к бордюру.

К слову, припаркованный вдоль дорог транспорт нередко становится препятствием для коммунальных служб. В итоге и выехать автолюбителям становится проблематично, и припарковаться уже невозможно. Состояние дорог мониторится ежедневно.

К слову, про некоторые тротуары ответственные службы, видимо, забыли. Например, возле Республиканского перинатального центра. Тротуар вдоль парковки есть, это видно на интерактивных картах. Но сейчас пешеходная дорожка исчезла под слоем снега. Так что тем, кто приезжает сюда, придётся пройти или через снежное препятствие, или идти по проезжей части. Между тем, по прогнозам синоптиков, грядёт переменчивая погода. В республику придут и морозы, и снегопады.

В полной готовности находятся и экстренные службы. В республике имеются 134 пункта обогрева. 11 из них – мобильные, время развертывания – 15 минут.