В Башкирии прошел фестиваль подводной охоты

В городе Агидели прошел фестиваль подводной охоты «Закрытие сезона». На реке Белой собрались 86 спортсменов из 7 регионов страны — всего 25 коллективов. Итоги подводили в личном и в командном зачетах. Среди трофеев встречались сомы, судаки, лещи, сазаны, караси.

Добытую рыбу сдали сотрудникам администрации города, а все вырученные средства пойдут в поддержку СВО. Первое место в личном зачете занял представитель Татарстана — Тауулан Лайпанов. Он добыл сома весом 46 килограммов. В командном зачете по итогам двух дней больше всех баллов набрали гости из Челябинской области.