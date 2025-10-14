В Башкирии в 2025 году приведут в порядок 350 км дорог

В Доме Республики обсудили ход модернизации дорожной сети Башкортостана. С начала 2025 года в Башкортостане отремонтировали 56 участков региональных и межмуниципальных трасс общей протяжённостью 150 километров. До конца дорожно-ремонтного сезона в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируют привести в порядок ещё 350 километров дорог.