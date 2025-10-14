В Уфе во Дворце борьбы состоялся волейбольный матч звезд

В уфимском Дворце борьбы прошло уникальное спортивное шоу — первый в истории республики волейбольный матч звезд. Организатором встречи стал клуб «Динамо-Урал». На площадку вышли команды, составленные из известных спортсменов.
Фехтовальная дорожка, боксерский ринг или плавательный бассейн — их родная стихия. Но сегодня они вышли на незнакомую для себя площадку — волейбольную. Звезды башкирского спорта решили испытать себя в новом амплуа. Для Уфы такой матч — абсолютно новый формат. Подготовка была серьезной: для чемпионов из других видов спорта даже проводили специальные тренировки.
Участники игры — известные спортсмены, чьи имена знают не только в Уфе, но и по всей России. За победу в этот вечер боролись две команды — «Республика» и «Башкортостан». Игра собрала настоящую россыпь звезд. Одним из идейных вдохновителей матча стала олимпийская чемпионка Токио, фехтовальщица Аделина Загидуллина.
Вместе с олимпийцами на площадку вышли и прославленные паралимпийцы. Среди них — двукратный серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр, легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина. А для боксера Азалии Аминевой этот зал привычен: совсем недавно она проводила здесь бой. Но на этот раз пришлось снять боксерские перчатки и вспомнить свои волейбольные навыки.
Волейболисты «Динамо-Урала» тоже примерили новые роли: кто-то стал судьей, кто-то — тренером. Свисток главного арбитра доверили либеро команды Алексею Чанчикову. На матч специально из Москвы приехала известная хоккеистка Анна Пругова, недавно завершившая карьеру.
Этот звездный матч стал важной репетицией перед стартом волейбольного сезона. Игра прошла во Дворце борьбы, который открылся в Уфе в прошлом году. Теперь здесь будет выступать команда «Динамо-Урал». Профессионалы уже осваиваются, а болельщикам только предстоит привыкнуть к новой локации. Что касается спортивного результата, в упорной борьбе победу одержала команда «Башкортостан», переигравшая соперников со счетом 2:1 по сетам.