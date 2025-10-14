В Уфе во Дворце борьбы состоялся волейбольный матч звезд

В уфимском Дворце борьбы прошло уникальное спортивное шоу — первый в истории республики волейбольный матч звезд. Организатором встречи стал клуб «Динамо-Урал». На площадку вышли команды, составленные из известных спортсменов.

Фехтовальная дорожка, боксерский ринг или плавательный бассейн — их родная стихия. Но сегодня они вышли на незнакомую для себя площадку — волейбольную. Звезды башкирского спорта решили испытать себя в новом амплуа. Для Уфы такой матч — абсолютно новый формат. Подготовка была серьезной: для чемпионов из других видов спорта даже проводили специальные тренировки.

Мы проводили с нашими звездными спортсменами предварительные тренировки. Они горели желанием, у них появлялся спортивный азарт. Просто так не играли — все хотели выиграть. Юрий Лисицкий, генеральный директор ВК «Динамо-Урал»

Участники игры — известные спортсмены, чьи имена знают не только в Уфе, но и по всей России. За победу в этот вечер боролись две команды — «Республика» и «Башкортостан». Игра собрала настоящую россыпь звезд. Одним из идейных вдохновителей матча стала олимпийская чемпионка Токио, фехтовальщица Аделина Загидуллина.

Волейбол, конечно же, сложный вид спорта. Тем более когда сетка так высоко. Роста мне немножко не хватает. На своих тренировках фехтовальных мы часто играем и в футбол, и в баскетбол, и в волейбол. Фехтовальщики всё умеют. Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию

Вместе с олимпийцами на площадку вышли и прославленные паралимпийцы. Среди них — двукратный серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр, легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина. А для боксера Азалии Аминевой этот зал привычен: совсем недавно она проводила здесь бой. Но на этот раз пришлось снять боксерские перчатки и вспомнить свои волейбольные навыки.

Переживала так, как будто на ринг выхожу боксировать. Потому что здесь болельщики, камеры. Думала, что буду подтупливать. Но, к счастью, мы выиграли первый тайм. Азалия Аминева, двукратная чемпионка России по боксу

Волейболисты «Динамо-Урала» тоже примерили новые роли: кто-то стал судьей, кто-то — тренером. Свисток главного арбитра доверили либеро команды Алексею Чанчикову. На матч специально из Москвы приехала известная хоккеистка Анна Пругова, недавно завершившая карьеру.

Играла очень давно. В школе и максимум на сборах. И то там был пляжный. Для меня это вторая тренировка — уже матч. Чувство праздника, да, где-то не получается. Но у нас и тренер есть. Меня немножко посадили на банку — значит, заслужила. Анна Пругова, бронзовый призер чемпионата мира по хоккею