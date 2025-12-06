В Башкирии состоялся турнир по борьбе корэш

Дух батыров. В Бураевском районе прошёл республиканский турнир по борьбе корэш и по борьбе на поясах. Юные борцы – мальчики и девочки – смогли продемонстрировать своё мастерство, испытать силу характера и побороться за ценные призы от чемпионов мира Артура и Камиллы Зулькарнаевых.

Это ключевой момент в поединке. Силы на исходе, но подвести тренера нельзя. Артур Зулькарнаев переживает за своих воспитанников, а ведь когда-то сам начинал также в родном Арсланово. В пример ему были отец и дед. Сегодня он восьмикратный чемпион мира по борьбе на поясах.

Сотни ребят на соревнованиях хотят стать такими же. У них разный возраст и весовая категория, а желание одно – победить соперника. Здесь девочки не уступают парням и показывают свою силу.