В Салавате открыли резервуарный парк производства битума

Компания была основана в 1991 году, является ведущим производителем нефтяных дорожных битyмов в Башкортостане. Учредитель компании Дмитрий Донцов рассказал, что в период с 2017 по 2025 год группа компаний ООО «Битум» инвестировала более 2,4 млрд рублей на развитие собственного производства. Новый резервуарный парк хранения сырья для производства битyма рассчитан на 46 000 тонн. После запуска совокупный резервуарный парк составит 178 000 тонн, что обеспечит сырьем более половины годовой выработки компании. С начала года производство выросло более чем на четверть. Даже в непростое время компания продолжает уверенно двигаться вперёд, ведет активную инвестиционную политику, внедряет в производство инновационные технологии.