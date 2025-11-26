В Кигинском районе открыли четыре ФАПа

В Кигинском районе открыли четыре фельдшерско-акушерских пункта. Теперь более 360 жителей деревни Сагирово и Кизетамак могут получать квалифицированное лечение и консультации в удобное для них время, не покидая свои населенные пункты.
В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» открыли ФАПы и в деревнях Идрисово и Асылгужино.
Также долгожданное событие состоялось для жителей в селе Абзаево, где проживает 330 человек. Все пункты оснащены необходимым оборудованием для оказания качественной медицинской помощи. С 2018 года это уже 17-й ФАП, построенный в Кигинском районе в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».