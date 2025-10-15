В Уфе прошла конференция, посвященная искусственному интеллекту

В Уфе прошло мероприятие, посвященное искусственному интеллекту «Конференция: вызовы и возможности». В рамках программы была проведена дискуссия о границах технологий и ответственности за их использование.
Участникам рассказали о грантовых конкурсах и других мерах поддержки в сфере искусственного интеллекта. Компании, имеющие актуальные темы для разработок, могут получить средства для развития в размере 30 миллионов рублей.
На мероприятие были приглашены разработчики, представители бизнеса и студенты. В одном месте собрались заказчики, нуждающиеся в знаниях в сфере искусственного интеллекта, и IT-специалисты, желающие помочь. Некоторые технологи уже представили свои проекты.