В Уфе проходит научная конференция, посвященная изучению тюркских языков

Событие проходит по случаю пятидесятилетия декана факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики Гульфиры Абдуллиной. В течение 35 лет на факультете готовят специалистов для работы в средствах массовой информации, а также преподавателей и переводчиков.

Эксперты из числа учёных обсуждают современные практики в изучении башкирского языка с применением современных методик и технологий. В том числе в детских садах, школах, вузах. Говорят и об особенностях изучения языковых дисциплин, о литературном наследии и культурных традициях. Под руководством Гульфиры Абдуллиной в вузе изучаются все аспекты башкирского языкознания, в том числе межкультурные коммуникации в эпоху полилингвального образования.