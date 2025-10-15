В Башкирии медики удалили из желчного пузыря камень с куриное яйцо

В Благовещенске у 61-летней пациентки удалили желчный пузырь. Интересно, женщина не жаловалась на боли, хотя камень достигал более 6 сантиметров.

Как рассказали в, изначально врачи начали лапароскопическую холецистэктомию, но столкнулись с двумя сложностями: большим количеством рубцовой ткани и огромным размером самого камня. Поэтому хируги приняли решение перейти к более надежному в данной ситуации методу — удалению через небольшой разрез.