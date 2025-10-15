В Уфе наградили медалями отцов участников СВО

В преддверии Дня отца в России в Уфе состоялась церемония награждения общественными медалями «Отец защитника Отечества». В торжественной обстановке чествовали 19 мужчин, воспитавших настоящих героев страны, активно помогающих бойцам и ветеранам СВО, а также их родным и близким в тылу. Также вручили ключи от автомобилей с ручным управлением ветеранам специальной военной операции и передали посмертные медали семьям погибших героев.

Десятки удачных операций, три ордена Мужества. Последний — посмертно. Говоря о своем сыне Юнире с позывным «Уфа», семья Бикбаевых еле сдерживает слезы. Быть родителями погибшего героя — тяжело, но, несомненно, — гордо.

Чувство, конечно, гордости за сына, который отдал себя за свою родину. Пробирает гордость, что воспитали такого сына. Наш сын достойно прожил хоть короткую, но яркую жизнь, отдал себя в борьбе против фашизма. Дильбар и Юлай Бикбаевы

Впервые награда «Отец защитника Отечества» была вручена в прошлом году. Сегодня медаль получили 19 отцов. Все они занимаются активной общественной деятельностью, помогают участникам СВО и их семьям в тылу, воспитали истинных патриотов и являются примером для молодежи.

Сегодня мы собрались, чтобы сказать и выразить слова глубокой благодарности и признательности нашим отцам, матерям. Вы воспитали настоящих мужчин, настоящих людей, которые чтят свою родину, которые любят свою родину, для которых честь, долг и любовь к своей родине — это не просто слова. Они доказали это на деле. Каринэ Хабирова, председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья», «Уфимский хоспис», «Воскресенский собор»

У многих отцов, к сожалению, сыновья погибли героически на передовой. Но, несмотря на потерю близкого человека, они не сломались и не сдались. На их примере воспитывается молодежь. Поэтому сегодня очередные награды получили наши отцы со всех районов республики Башкортостан. Мы будем продолжать вручение общественных наград и отцам, и матерям нации, матерям наших погибших героев, потому что они воспитали наших защитников отечества. Гульнур Кульсарина, руководитель филиала государственного фонда «Защитники отечества» в Республике Башкортостан

Четыре «Ордена мужества», медаль «За отвагу», «Орден генерала Шаймуратова» посмертно вручили семьям погибших бойцов. Так, награду за Эдгара Васильева, героически погибшего при выполнении боевых задач, получили родные.

Служил в эвакуационной группе с медиками, помогал вытаскивать ребят с боевой полосы, раненых, много жизней спас, до сих пор мне ребята звонят, благодарят за спасенные жизни. Оксана Васильева, мама погибшего бойца

Отметили и ветеранов специальной военной операции, вернувшихся с тяжелой инвалидностью. Асхату Гибатуллину и Денису Губайдуллину вручили ключи от автомобилей с ручным управлением. Машины герои получили от Государственного фонда «Защитники Отечества», который также помог ветеранам пройти бесплатное обучение вождению.

Уже помощь большая. Без проблем куда угодно поехать можно, ребенка в садик, жену на работу. Всё спокойно уже, без проблем. Не надо такси вызывать, не надо пешком идти, с моими-то удобствами. Большие удобства уж машина дает. Спасибо фонду. Денис Губайдуллин, ветеран боевых действий